Доказать, что при любых значениях переменных верно неравенство: (1) (3а-2)(2а+4)-(2а-3)^2gt;4(5а-4)-1 (2) а^2-16а+70gt;0

Гость: Гость:

1) 6а²+12а-4а-8-4а²+12а-9>20f-16-1 2a²-8-9+16+1>0 2a²>0 - верно при любом а ≠0 (может там≥ вместо> ) 2) а²-16а+70>0 a²-16a+16-16+70>0 (a²-16a+16)-16+70>0 (a-4)²+54>0 верно при любом а