Доказать, что при любых значениях переменных верно неравенство: (1) (3а-2)(2а+4)-(2а-3)^2gt;4(5а-4)-1 (2) а^2-16а+70gt;0

Алгебра
Доказать, что при любых значениях переменных верно неравенство: (1) (3а-2)(2а+4)-(2а-3)^2gt;4(5а-4)-1 (2) а^2-16а+70gt;0
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 6а²+12а-4а-8-4а²+12а-9>20f-16-1     2a²-8-9+16+1>0     2a²>0 - верно при любом а  ≠0  (может там≥ вместо> )  2) а²-16а+70>0       a²-16a+16-16+70>0     (a²-16a+16)-16+70>0       (a-4)²+54>0  верно при любом а
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