Докажите амфотерность предложенных веществ: Cr2O3

Химия
Докажите амфотерность предложенных веществ: Cr2O3
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Все просто - нужно показать, что это соединение обладает свойствами как кислот, так и оснований. Берете его и смешиваете с кислотой (можно сильной) , если при этом образуется продукт - соль, то мы можем утверждать, что окись хрома проявляет свойства основания. Потом берем раствор основания (можно щелочи) и смешиваем его снова с окисью хрома. Если и в этом случае получаем соль, заключаем, что она (окись хрома) обладает и свойствами кислоты. А так как окись показала и те, и другие свойства - она амфотерна. Вот как-то так. ЗЫ: кислоту можно попробовать взять серную, а основание - гидроксид натрия. И в том и в другом случаях выпадает шикарный осадок.
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