Найди значение выражения. 11100+(5628:6-9696:16)*49
Математика
Найди значение выражения. 11100+(5628:6-9696:16)*49
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)5628:6=938 2)9696:16=606 3)938-606=332 4)332"49=16268 5)11100+16268=27368
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