Туган жер туралы эпиграф
Қазақ тiлi
Туган жер туралы эпиграф
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Туган жердей жер болмас, туган елдей ел болмас (макал-мател) Отан оттан да ыстык
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