Запишите десятичные дроби в виде обыкновенных дробей. Выполните действия : (6 1/8 - 1,75):(9-2,2 * (5 6/11 - 3,5)) * 1 2/7 Второй пример : (3 5/6 - 1 2/15) * 5/9 + ((1/20 + 0,24) * 8 1/3 - 1 1/6) *2 Помогите пожалуйста =(

Математика

Запишите десятичные дроби в виде обыкновенных дробей. Выполните действия : (6 1/8 - 1,75):(9-2,2 * (5 6/11 - 3,5)) * 1 2/7 Второй пример : (3 5/6 - 1 2/15) * 5/9 + ((1/20 + 0,24) * 8 1/3 - 1 1/6) *2 Помогите пожалуйста =(

Автор: Гость