Запишите десятичные дроби в виде обыкновенных дробей. Выполните действия : (6 1/8 - 1,75):(9-2,2 * (5 6/11 - 3,5)) * 1 2/7 Второй пример : (3 5/6 - 1 2/15) * 5/9 + ((1/20 + 0,24) * 8 1/3 - 1 1/6) *2 Помогите пожалуйста =(
Математика
Запишите десятичные дроби в виде обыкновенных дробей. Выполните действия : (6 1/8 - 1,75):(9-2,2 * (5 6/11 - 3,5)) * 1 2/7 Второй пример : (3 5/6 - 1 2/15) * 5/9 + ((1/20 + 0,24) * 8 1/3 - 1 1/6) *2 Помогите пожалуйста =(
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(6 1/8-1 3/4)^(9-2 1/5*(5 6/11-3 1/2))*1 2/7=1 1/4 1)6 1/8-1 3/4=5 9/8-1 6/8=4 3/8 2)5 6/11-3 1/2=5 12/22-3 11/22=2 1/22 3)2 1/5*2 1/22=9/2=4 1/2 4)9-4 1/2=18/2-9/2=9/2=4 1/2 5)4 3/8^4 1/2=35/8^9/2=35/36 6)35/36*1 2/7=35/36*9/7=5/4=1 1/4
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