Решите по действиям пожалуйста !(( (6/35-4/7)-(1,8-4,3)-5,7 =

Математика
Решите по действиям пожалуйста !(( (6/35-4/7)-(1,8-4,3)-5,7 =
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)6/35-4/7=-2/5 2)1целая8/10 - 4целых 3/10= -2целых 1/2 3)-2/5 - (-2целых 1/2)=2 целых 1/10 4)2целых 1/10 - 5 целых 7/10= -3целых 3/5 решала по действиям. надеюсь что правильно. УДАЧИ!!) 4) 5)
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