Сравни не вычисляя. нужна помощь. не дружу с математикой
Математика
Сравни не вычисляя. нужна помощь. не дружу с математикой
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.40 меньше 50 2.56 больше 36 3.19 меньше 22 4.50 меньше 68 5.10 меньше 14 6.70 больше 14 7.a+b+c=c+b+a 8.(a+b)-c=(b+a)-c
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