Что такое почечная чешуя
Биология
Что такое почечная чешуя
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Почечные чешуи — (squamae tectores) образуются самыми нижними и в то же время наружными листьями почки. Они служат для защиты молодых листьев почки от холода, света и чрезмерного испарения и сообразно с этим лишены хлорофилла, имеют твердое кожистое строение и… … Энциклопедический словарь Ф.А.
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