В первый день туристы прошли две пятых намеченного маршрута а во второй день оста??шиеся 15 километров. Какова длина маршрута?

Математика
В первый день туристы прошли две пятых намеченного маршрута а во второй день оста??шиеся 15 километров. Какова длина маршрута?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)15:3×2=10(км)-в первый день. 2)15+10=25(км) Ответ: 25 км длина маршрута.
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