В первый день туристы прошли две пятых намеченного маршрута а во второй день оста??шиеся 15 километров. Какова длина маршрута?

Математика

В первый день туристы прошли две пятых намеченного маршрута а во второй день оста??шиеся 15 километров. Какова длина маршрута?

Автор: Гость