Периметр квадрата равен 11 метр 17 метр 21 сантиметров Найдите длину его стороны
Математика
Периметр квадрата равен 11 метр 17 метр 21 сантиметров Найдите длину его стороны
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
11:4 17:4 21:4 и все на 4 потому что у квадрата их 4
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