Михаил Пришвин - Изобретатель. Напишите пожалуйста краткое содержание!

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Русский писатель, родился 4 февраля (по старому стилю - 23 января) 1873 в имении Хрущёво Елецкого уезда Орловской губернии (Липецкая обл.), в купеческой семье. Состояние было промотано отцом и семя осталась без средств к существованию. Образование дети получили благодаря их матери. В 1883 Михаил Пришвин поступил в Елецкую гимназию, но был отчислен из 4-го класса "за дерзость учителю". Заканчивать обучение пришлось в Тюменском реальном училище. В 1893-1897 Михаил Пришвин учился в Рижском политехническом институте, где увлекся идеями марксизма. В 1897 был арестован за участие в марксистских кружках, провел год в Митавской тюрьме, а затем выслан в двухгодичную ссылку в Елец. В 1900-1902 учился на агрономическом отделении Лейпцигского университета, по окончании которого работал в Луге земским агрономом, опубликовал несколько статей и книг по специальности. "В далекой юности Пришвин влюбился в девушку-студентку: это было за границей, куда будущий писатель уехал для завершения образования. Юноша не был еще готов к осуществлению деятельной любви: влюбленность была лишь поводом для его поэтического полета. Невеста с женской проницательностью все поняла и отказала. Юноша "взвился" от этого отказа еще выше и неудовлетворенное чувство переключилось целиком на поэзию. Он вернулся на родину. Начинающий ученый, он бросил науку и утонул с головой в искусстве. Невеста осталась в Англии, увяла и засохла конторщицей банка. На границе душевной болезни, страдая от одиночества, непрестанно думая о потерянной невесте, Пришвин сходится с простой неграмотной "первой попавшейся и очень хорошей женщиной" и живет с ней (Ефросинией Павловной) всю долгую жизнь. Но до старости он видит во сне утерянную невесту". (М. М. Пришвин, В. Д. Пришвина; "Мы с тобой. Дневник любви") Начал печататься в 1898. В 1906, в журнале "Родник", был опубликован первый рассказ Пришвина - "Сашок". В литературных кругах имя Михаила Пришвина становится известным в 1907-1908 - после публикации путевых очерков ("В краю непуганых птиц", "За волшебным колобком"), появившихся в результате путешествия писателя по северу (Олонец, Карелия, Норвегия) и по Заволжью ("У стен града невидимого"). В 1910 путешествовал по Крыму и Казахстану. В 1912-1914 появилось первое собрание сочинений Пришвина. В годы Первой мировой войны был военным корреспондентом, в 1918-1922 работал сельским учителем на Смоленщине. В 1919, когда Пришвин жил в Ельце, при нашествии на город казаков Мамонтова Пришвина чуть не расстреляли, приняв его за еврея. С 1923 Пришвин жил в Москве. В начале 1930-х путешествовал по Дальнему Востоку (книга "Дорогие звери" стала основой для повести "Жень-шень"). В 1937 Пришвину удалось получить квартиру и он поселился в доме писателей, напротив Третьяковской галереи. "Устраивая уединенное жилище, Пришвин выбирал квартиру повыше, на шестом этаже, - "препятствие" для Ефросиний Павловны (жены Пришвина), чтобы она, боясь пользоваться лифтом, пореже приезжала в Москву. " (М. М. Пришвин, В. Д. Пришвина; "Мы с тобой. Дневник любви") Умер Михаил Пришвин 16 января 1954 в Москве. Похоронен на Введенском кладбище. Сыновья Михаила Пришвина - Лев Михайлович Пришвин-Алпатов (1906-1957) - старший сын, Петр Михаилович - младший сын.