При ЗАПОЛНЕНИЕ КАКИМ ГАЗОМ ВОЗДУШНЫЙ ШАР не сможет подняться над землей 1)кислоро?? 2) азот 3)водород
Физика
При ЗАПОЛНЕНИЕ КАКИМ ГАЗОМ ВОЗДУШНЫЙ ШАР не сможет подняться над землей 1)кислоро?? 2) азот 3)водород
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Скорее всего это азот.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
(a 3 - 1/2; (б 4 - 1/9; (в 5 - 2/5; (г 6 - 3/7; (д 8 - 2/3; (е 10 - 5/6. образец 4 - 5/6 = 3 + 1 - 5/6 = 3 + 1/6 = 3 1/6 (- это мин??с) помогите по...
Литература
Русский язык
Определить падеж. блестящими, прозрачными, небольшими глазами; с черным носом и черными лапами;с длинною, гибкою и красивою шеей;между зеленых ка...
Українська література