При ЗАПОЛНЕНИЕ КАКИМ ГАЗОМ ВОЗДУШНЫЙ ШАР не сможет подняться над землей 1)кислоро?? 2) азот 3)водород

Физика

При ЗАПОЛНЕНИЕ КАКИМ ГАЗОМ ВОЗДУШНЫЙ ШАР не сможет подняться над землей 1)кислоро?? 2) азот 3)водород

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