(a 3 - 1/2; (б 4 - 1/9; (в 5 - 2/5; (г 6 - 3/7; (д 8 - 2/3; (е 10 - 5/6. образец 4 - 5/6 = 3 + 1 - 5/6 = 3 + 1/6 = 3 1/6 (- это мин??с) помогите пожалуйста вопрос жизни или смерти я дам 30 б

Математика

(a 3 - 1/2; (б 4 - 1/9; (в 5 - 2/5; (г 6 - 3/7; (д 8 - 2/3; (е 10 - 5/6. образец 4 - 5/6 = 3 + 1 - 5/6 = 3 + 1/6 = 3 1/6 (- это мин??с) помогите пожалуйста вопрос жизни или смерти я дам 30 б

Автор: Гость