(a 3 - 1/2; (б 4 - 1/9; (в 5 - 2/5; (г 6 - 3/7; (д 8 - 2/3; (е 10 - 5/6. образец 4 - 5/6 = 3 + 1 - 5/6 = 3 + 1/6 = 3 1/6 (- это мин??с) помогите пожалуйста вопрос жизни или смерти я дам 30 б
Математика
(a 3 - 1/2; (б 4 - 1/9; (в 5 - 2/5; (г 6 - 3/7; (д 8 - 2/3; (е 10 - 5/6. образец 4 - 5/6 = 3 + 1 - 5/6 = 3 + 1/6 = 3 1/6 (- это мин??с) помогите пожалуйста вопрос жизни или смерти я дам 30 б
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А)2 1/2 б)3 8/9 в)4 4/5 г)5 4/7 д)7 1/3 е)9 1/6
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
Русский язык
Определить падеж. блестящими, прозрачными, небольшими глазами; с черным носом и черными лапами;с длинною, гибкою и красивою шеей;между зеленых ка...
Українська література