￼ Вычислите: 5\18+5\18, 6\5-5\6, 7\25+4\5, 11\48-11\64

Математика
￼ Вычислите: 5\18+5\18, 6\5-5\6, 7\25+4\5, 11\48-11\64
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5\18+5\18 = 5/9 6\5-5\6 = 11/30 7\25+4\5 = 27/25 = 1 11\48-11\64 = 11-192
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