В какое время суток действия человека будут наиболее эффективными?
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В какое время суток действия человека будут наиболее эффективными?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Утром , конечно же) Просыпаясь , мы , врервую очередь зарежаемся энергией , стараемся сдеоать все , что планировали.
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