Реши уравнение побыстрее а) (x*3+56):4=26; б) 400-200:(x-4)=360
Математика
Реши уравнение побыстрее а) (x*3+56):4=26; б) 400-200:(x-4)=360
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А)(х*3+56):4=26 х*3+56=26*4 х*3+56=104 х*3=104-56 х*3=48 х=48:3 х=16 б)400-200:(х-4)=360 200:(х-4)=400-360 200:(х-4)=40 х-4=200:40 х-4=5 х=5+4 х=9
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