П. Бажов Серебряное копытце. Отзыв.

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Кокованя - одинокий старик, живущий на заводе и однажды решивший удочерить сиротку Дарью шести лет отроду. Типичный русский старичок на манер того, который на рисунках к пушкинской "Сказке о рыбаке и рыбке" - в лаптях, широкой русской рубахе, кожухе, с набок одетой шапкой и непременно с бородой! Дарья Григорьевна - маленькая писаная красавица, в сарафане, с румянами и длинной белокурой косой... Кошка Мурёнка - чёрная, важная, представляется лежащей на печи, свернувшись клубочком, и вечно мурлыкающей."Серебряное копытце" - то ли детская сказка, то ли легенда о происхождении хризолита - "вечернего изумруда", то ли нечто помогающее взрослым поверить в чудеса. А для меня это одна из любимейших сказок детства, маленькое чудо.Это яркий пример того, как без неисчислимого количества персонажей, без всяких там заумных поворотов сюжета и интриг можно создать замечательное, доброе, светлое произведение для юного читателя и для тех, кто уже не ребёнок, но не прочь вспомнить детство.