ОЧЕНЬ СРОЧНО, РЕБЯТ!!! Помогите с алгеброй!!! См. прикрепленный фаил Прошу подробн??го решения, заранее огромное спасибо!

Алгебра

ОЧЕНЬ СРОЧНО, РЕБЯТ!!! Помогите с алгеброй!!! См. прикрепленный фаил Прошу подробн??го решения, заранее огромное спасибо!

Автор: Гость