ОЧЕНЬ СРОЧНО, РЕБЯТ!!! Помогите с алгеброй!!! См. прикрепленный фаил Прошу подробн??го решения, заранее огромное спасибо!
Алгебра
ОЧЕНЬ СРОЧНО, РЕБЯТ!!! Помогите с алгеброй!!! См. прикрепленный фаил Прошу подробн??го решения, заранее огромное спасибо!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
допустим b=b1; -0.04=b2; 0.2=b3 найдем q b3=b2÷q т.е. q=b3÷b2=0.2÷(-0.04)=-5 b1=b2÷q=(-0.04)÷(-5)=0.008
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