Стальной шарик массо 20 г движется по горизонтальной поверхности со скоростью 5 м/с. После абсолютно упругого столкновения со стальной плитой... а) Он перестал двигаться б) Его импульс не изменился по величине и по направлени...

Физика

Стальной шарик массо 20 г движется по горизонтальной поверхности со скоростью 5 м/с. После абсолютно упругого столкновения со стальной плитой... а) Он перестал двигаться б) Его импульс не изменился по величине и по направлению в) Его импульс изменился по величине и по направлению г) Его импульс не изменился по величине и стал противоположным по направлению

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