Стальной шарик массо 20 г движется по горизонтальной поверхности со скоростью 5 м/с. После абсолютно упругого столкновения со стальной плитой... а) Он перестал двигаться б) Его импульс не изменился по величине и по направлени...
Физика
Стальной шарик массо 20 г движется по горизонтальной поверхности со скоростью 5 м/с. После абсолютно упругого столкновения со стальной плитой... а) Он перестал двигаться б) Его импульс не изменился по величине и по направлению в) Его импульс изменился по величине и по направлению г) Его импульс не изменился по величине и стал противоположным по направлению
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ответ "г" - не изменился по величине и стал противоположным по направлению. При абсолютно упругом ударе механическая энергия сохраняется. Энергию рассматриваемой системы составляет лишь кинетическая энергия шарика, значит, скорость должна остаться прежней. Но при соударении на шарик действует сила, которая изменяет направление скорости на противоположное при лобовом столкновении. Вышесказанное справедливо для гладкой поверхности в отсутствие сил трения.
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