Из 800 учащихся школы 45 процентов-мальчики. сколько девочек учится в этой школе?
Математика
Из 800 учащихся школы 45 процентов-мальчики. сколько девочек учится в этой школе?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
800:100=8 человек - это 1%девочек 100%-45%=55% девочек учится, значит55*8=440 девочек
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