График какой из перечисленных функций изображен на графике? 1. у=-x^3+4x-4 2.y=x^2-4x+4 3.y=-x^2-2 4.y=x^2-2x 5.y=x^2+2

Математика

График какой из перечисленных функций изображен на графике? 1. у=-x^3+4x-4 2.y=x^2-4x+4 3.y=-x^2-2 4.y=x^2-2x 5.y=x^2+2

Автор: Гость