Из двух поселков одновременно выехали навстречу друг другу два мотоциклиста. Чер??з 1/3 часа они встретились. Сколько времени был в пути каждый ? С какой скоростью двигался каждый мотоциклист, если первый проехал до встречи 20к...

Математика
Из двух поселков одновременно выехали навстречу друг другу два мотоциклиста. Чер??з 1/3 часа они встретились. Сколько времени был в пути каждый ? С какой скоростью двигался каждый мотоциклист, если первый проехал до встречи 20км, а второй 40км? На какое расстояние мотоциклисты приближались друг к другу за 1 мин?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Одна третьячаса=20минут  20:20=10км  40:20=20км
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