Из двух поселков одновременно выехали навстречу друг другу два мотоциклиста. Чер??з 1/3 часа они встретились. Сколько времени был в пути каждый ? С какой скоростью двигался каждый мотоциклист, если первый проехал до встречи 20к...

Математика

Из двух поселков одновременно выехали навстречу друг другу два мотоциклиста. Чер??з 1/3 часа они встретились. Сколько времени был в пути каждый ? С какой скоростью двигался каждый мотоциклист, если первый проехал до встречи 20км, а второй 40км? На какое расстояние мотоциклисты приближались друг к другу за 1 мин?

Автор: Гость