Помогите с обществом ответить на вопросы: 1. Что такое творчество: 2.Примеры творческой деятельности: 3.Биологическая сущность человека(понятие) 4.Конституционные права и свободы 1) Гражданин.....(ответ) 2)Глава 2 К РФ.....

Обществознание

Помогите с обществом ответить на вопросы: 1. Что такое творчество: 2.Примеры творческой деятельности: 3.Биологическая сущность человека(понятие) 4.Конституционные права и свободы 1) Гражданин.....(ответ) 2)Глава 2 К РФ.....(ответ) 3)Конституционные обязонностии(их 5)

Автор: Гость