Помогите с обществом ответить на вопросы: 1. Что такое творчество: 2.Примеры творческой деятельности: 3.Биологическая сущность человека(понятие) 4.Конституционные права и свободы 1) Гражданин.....(ответ) 2)Глава 2 К РФ.....
Обществознание
Помогите с обществом ответить на вопросы: 1. Что такое творчество: 2.Примеры творческой деятельности: 3.Биологическая сущность человека(понятие) 4.Конституционные права и свободы 1) Гражданин.....(ответ) 2)Глава 2 К РФ.....(ответ) 3)Конституционные обязонностии(их 5)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Творчество-это деятельность человека,в свободное от работы время Примеры творческой деятельности: Рисование, вокал, плавание, плетение бисером Биологическая сущность человека- Биологически развитое мышление, душа А дальше я не знаю....
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