Разобрать слово метро по падежам на казахском языке помоги пожалуста

Қазақ тiлi
Разобрать слово метро по падежам на казахском языке помоги пожалуста
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Атау с --метро ілік  с -метроның барыс с--метроға табыс с--метроны жатыс с--метрода шығыс с--метродан көмектес с--метромен.
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