Два велосипедист выехали одновременно навстречу друг другу . Первый ехал со скоростью 15км/с ,а второй проехал до встречи на 6 км больше , чем первый . С какой скоростью ехал второй велосипедист , если он встретился с первым че...
Математика
Два велосипедист выехали одновременно навстречу друг другу . Первый ехал со скоростью 15км/с ,а второй проехал до встречи на 6 км больше , чем первый . С какой скоростью ехал второй велосипедист , если он встретился с первым через 3 часа?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 15 умножить на 3 = 45(км)-проехал 1 велосепедист. 2)45+6=51(км)-проехал 2 велосепедист 3)51:3=17(км/ч)-скорость 2 велосепедиста. Ответ:17 км/ч скорость велосепедиста Удачи вам в жизни
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
В первый день туристы прошли две пятых намеченного маршрута а во второй день оста??шиеся 15 километров. Какова длина маршрута?
Математика
В пекарне на выпечку ватрушек потратили 24 кг творога.Это 1/3 всего творога,который ??ыл в пекарне.На выпечку куличей потратили ещё 36 кг творога.С...