Два велосипедист выехали одновременно навстречу друг другу . Первый ехал со скоростью 15км/с ,а второй проехал до встречи на 6 км больше , чем первый . С какой скоростью ехал второй велосипедист , если он встретился с первым че...

Математика

Два велосипедист выехали одновременно навстречу друг другу . Первый ехал со скоростью 15км/с ,а второй проехал до встречи на 6 км больше , чем первый . С какой скоростью ехал второй велосипедист , если он встретился с первым через 3 часа?

Автор: Гость