Как изменится разность, если уменьшаемое увеличить на 9,5, а вычитаемое на 4,8?
Математика
Как изменится разность, если уменьшаемое увеличить на 9,5, а вычитаемое на 4,8?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
9,5-4,8=4,7 разность увеличится на 4,7
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