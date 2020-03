ПОМОГИТЕ СРОЧНО ПЕРЕВЕСТИ ДИАЛОГ С НЕМЕЦКОГО НА РУССКИЙ!!!!!!!! ДАМ 40 БАЛЛОВ!!!!!! Weiß ich noch nicht. Vielleicht sehen wir in der Stadt was. Sollen wir nicht mal in die Stadt gehen? Au ja! Ich suche ein paar Tattoos, und ...

Другие предметы

ПОМОГИТЕ СРОЧНО ПЕРЕВЕСТИ ДИАЛОГ С НЕМЕЦКОГО НА РУССКИЙ!!!!!!!! ДАМ 40 БАЛЛОВ!!!!!! Weiß ich noch nicht. Vielleicht sehen wir in der Stadt was. Sollen wir nicht mal in die Stadt gehen? Au ja! Ich suche ein paar Tattoos, und Vielleicht gibt es hier auch so Steine zum Aufkleben? Du meinst Strasssteine? Ja. Vielleicht sind sie nicht zu teuer. Dann möchte ich mir einen oder zwei als Souvenir mitnehmen. Super! Hier gibt es ein klasse Geschäft mit solchen Sachen. Sammelst du auch Armbänder? So viel Geld habe ich nicht Ach, Mascha, was denkst du! Viel Kohle hab ich auch nicht. Ich meine Armbänder aus Bändern oder aus Gummi, die sind nicht teuer. Ich hab eine Idee: Wir kaufen uns zusammen zwei Armbänder und tauschen, ja? Das tragen wir dann immer als Zeichen unserer Freundschaft. Das ist toll! Und sehe ich einen schönen Strasssteine, schenke ich ihn dir als Souvenir. Das mashen wir wie mit den Armbänder: Ich schenke dir auch einen, dann wirst du mich nicht vergessen ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!!!!!!

Автор: Гость