Расскажите об особенностях характера одного из героев поэмы песня о купце Калашн??кове

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Купец Калашников Степан Парамонович был молодой купец,статный молодец.Он силен,молод,хорош собой.Степан Калашников любит свой труд,требующий от него сметливости,расчетливости,дальновидности.Купец честный и хозяйственный,он по праву гордится молодой женой.Сила купца не в богатстве,а в уверенности,что он не одинок.Для Калашникова и его друзей важно честное имя,каждый человек ответственен не только перед собой,но и перед предками и потомками за каждый свой шаг.Понимание этого придает ему силу,могущество и бесстрашие.