В каком году произошли эти события? 1) конец зависимости Руси от Орды 2) провозглашение первого русского царя 3)освобождение Москвы ополчением К.Минина и Д.Пожарского 4) преобразования Петра I
Окружающий мир
В каком году произошли эти события? 1) конец зависимости Руси от Орды 2) провозглашение первого русского царя 3)освобождение Москвы ополчением К.Минина и Д.Пожарского 4) преобразования Петра I
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 конец зависимости Руси от Орды--1480г 2 провозглашение первого русского царя --16 января 1547 г 3 освобождение Москвы ополчением К.Минина и Д.Пожарского--26 октября 1612. 4 преобразования Петра I--1699г--1721г
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