В каком году произошли эти события? 1) конец зависимости Руси от Орды 2) провозглашение первого русского царя 3)освобождение Москвы ополчением К.Минина и Д.Пожарского 4) преобразования Петра I

Окружающий мир
В каком году произошли эти события? 1) конец зависимости Руси от Орды 2) провозглашение первого русского царя 3)освобождение Москвы ополчением К.Минина и Д.Пожарского 4) преобразования Петра I
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 конец зависимости Руси от Орды--1480г 2 провозглашение первого русского царя  --16 января 1547 г  3 освобождение Москвы ополчением К.Минина и Д.Пожарского--26 октября 1612.  4 преобразования  Петра I--1699г--1721г

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