В каком году произошли эти события? 1) конец зависимости Руси от Орды 2) провозглашение первого русского царя 3)освобождение Москвы ополчением К.Минина и Д.Пожарского 4) преобразования Петра I

Окружающий мир

В каком году произошли эти события? 1) конец зависимости Руси от Орды 2) провозглашение первого русского царя 3)освобождение Москвы ополчением К.Минина и Д.Пожарского 4) преобразования Петра I

Автор: Гость