Самолёт пролетает 3600 км за 4 ч.Сколько времени понадобится вертолёту,чтобы пролет??ть такое же расстояние если его скорость составляет 1/4 скорости самолёта? За какое время вертолёт пролетит 3825 км,если будет двигаться с то...

Математика
Самолёт пролетает 3600 км за 4 ч.Сколько времени понадобится вертолёту,чтобы пролет??ть такое же расстояние если его скорость составляет 1/4 скорости самолёта? За какое время вертолёт пролетит 3825 км,если будет двигаться с той же скоростью? только без иксов
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)3600:4=900 км/ч -скорость самолёта                                                       2)900*1/4=900:4*1=225 км/ч -скорость вертолёта                                     3)3600:225=16 часов- понадобится вертолёту,чтобы пролететь 3600 км 4)3825:225=17 часов - время за которое вертолёт пролетит 3825 км     
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