Самолёт пролетает 3600 км за 4 ч.Сколько времени понадобится вертолёту,чтобы пролет??ть такое же расстояние если его скорость составляет 1/4 скорости самолёта? За какое время вертолёт пролетит 3825 км,если будет двигаться с то...

Математика

Самолёт пролетает 3600 км за 4 ч.Сколько времени понадобится вертолёту,чтобы пролет??ть такое же расстояние если его скорость составляет 1/4 скорости самолёта? За какое время вертолёт пролетит 3825 км,если будет двигаться с той же скоростью? только без иксов

Автор: Гость