ПОМОГИТЕ СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ РАЗБОР СЛОВА-ПОДБРАСЫВАЛ
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ПОМОГИТЕ СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ РАЗБОР СЛОВА-ПОДБРАСЫВАЛ
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Бросать - аПОД-брас-Ыва-ть - приставочно-суффиксальный подбрасыва-Л -формообразующий суффикс -л- под-приставка, брас-корень (о//е), ыва- суффикс, а - суффикс, л -суффикс, нулевое окончание, основа - подбрасыв-
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