Отгадай шараду. Какой частью речи является слова отгадки? С глухим звуком траву она срезает, а со звонким - траву всю обгрызает

Русский язык
Отгадай шараду. Какой частью речи является слова отгадки? С глухим звуком траву она срезает, а со звонким - траву всю обгрызает
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Автор: Гость
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Гость:
Существительные коса - коза
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