Отгадай шараду. Какой частью речи является слова отгадки? С глухим звуком траву она срезает, а со звонким - траву всю обгрызает

Русский язык

Отгадай шараду. Какой частью речи является слова отгадки? С глухим звуком траву она срезает, а со звонким - траву всю обгрызает

Автор: Гость