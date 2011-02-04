Докажите, что: (1 * 3 * 5 * 7 * ... * 2011) / (2 * 4 * 6 * ... * 2012) gt; 1
Математика
Докажите, что: (1 * 3 * 5 * 7 * ... * 2011) / (2 * 4 * 6 * ... * 2012) gt; 1
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Нам надо убедиться, что 1*2*3*...*2011 > 2*3*4*...*2012 Составим разность 1*2*3*...*2011 - 2*3*4*...*2012 Эта разность < 0 (уменьшаемой меньше вычитаемого) 1*2*3*...*2011 - 2 1*2*3*...*2011 - 2*3*4*...*2012 < 0, ⇒ ⇒ 1*2*3*...*2011 - 2*3*4*...*2012 < 0 , 1*2*3*...*2011 / 2*3*4*...*2012< 1
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