Докажите, что биссектрисы вентикальных углов являются противоположными лучами

Геометрия
Докажите, что биссектрисы вентикальных углов являются противоположными лучами
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Так как вертикальные углы равны и образуются двумя пересекающимися прямыми, их биссектрисы будут лежать на одной прямой. Два противоположно направленных луча будут исходить из точки пересечения тех прямых. 
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