ДОКАЖИТЕ, ЧТО ИМЕНА ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ - ЭТО ОЧЕНЬ НУЖНАЯ И ВАЖНАЯ ЧАСТЬ РЕЧИ
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ДОКАЖИТЕ, ЧТО ИМЕНА ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ - ЭТО ОЧЕНЬ НУЖНАЯ И ВАЖНАЯ ЧАСТЬ РЕЧИ
Ответ(ы):
Гость:
Без имен прилагательных наша речь будет очень скучной и не интересной. С помощью этой части речи можно украсить её в различные тона, можно передать свое настроение.
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