Докажите, что католическая церковь имела сильное влияние на средневековое общество.
Обществознание
Докажите, что католическая церковь имела сильное влияние на средневековое общество.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
-Христианство зародилось в I веке. - Средневековье началось в V веке,после античности. В это время, христианство уже имело последователей. Она разделилась на 3 части. И одна из них католическая часть. Она образовала инквизицию, которая уничтожила все научные труды. Философские летописи. Большенство изобретений уничтожила церковь. Люди не могли толкнутся в перёд. У них была команда СТОП, БОГ НЕ ХОЧЕТ ТОГО ЧЕГО ХОЧЕШЬ ТЫ!
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