Докажите, что католическая церковь имела сильное влияние на средневековое общество.

Гость: Гость:

-Христианство зародилось в I веке. - Средневековье началось в V веке,после античности. В это время, христианство уже имело последователей. Она разделилась на 3 части. И одна из них католическая часть. Она образовала инквизицию, которая уничтожила все научные труды. Философские летописи. Большенство изобретений уничтожила церковь. Люди не могли толкнутся в перёд. У них была команда СТОП, БОГ НЕ ХОЧЕТ ТОГО ЧЕГО ХОЧЕШЬ ТЫ!