Угол разделен на две части так, что одна часть в 4раза, или на 60°, больше другой. Как??ва величина угла?
Математика
Угол разделен на две части так, что одна часть в 4раза, или на 60°, больше другой. Как??ва величина угла?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Берем один угол за х. Следовательно второй угол 4х ( или 60+х) А какой там угол? Развёрнутый?
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