Спиши синонимы в порядке возрастания признака. Подбери к ним существительные. Уп??.180
Русский язык
Спиши синонимы в порядке возрастания признака. Подбери к ним существительные. Уп??.180
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Престарелый дом,старый человек,дряхлая квартира. Микроскопическая бактерия,миниатюрный рассказ,маленький мяч. Учтивый друг,любезный гость,вежливый человек.
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