Расположи 2 элемента в множествах A B C так чтобы каждое число из них содержался Соо??ветственно а)по 2 элемента б)2,2 и 1 элемент в) 2,1,1 г)2,1,0 элементов д)2,2,0 элементов е)по 1 элементу

Математика

Расположи 2 элемента в множествах A B C так чтобы каждое число из них содержался Соо??ветственно а)по 2 элемента б)2,2 и 1 элемент в) 2,1,1 г)2,1,0 элементов д)2,2,0 элементов е)по 1 элементу

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