Расположи 2 элемента в множествах A B C так чтобы каждое число из них содержался Соо??ветственно а)по 2 элемента б)2,2 и 1 элемент в) 2,1,1 г)2,1,0 элементов д)2,2,0 элементов е)по 1 элементу
Математика
Расположи 2 элемента в множествах A B C так чтобы каждое число из них содержался Соо??ветственно а)по 2 элемента б)2,2 и 1 элемент в) 2,1,1 г)2,1,0 элементов д)2,2,0 элементов е)по 1 элементу
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А) A = B = C = {1; 2} б) A = B = {1; 2}; C = {1} в) A = {1; 2}; B = C = {2} г) A = {1; 2}; B = {1}; C = пустое множество д) A = B = {1; 2}; C = пустое множество Если я правильно поняла задание.
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