Какие химичные реакции вам приходилось видеть в быту? Дайте пожалуйста мне ответь на украинском языке!!!!!!

Химия
Какие химичные реакции вам приходилось видеть в быту? Дайте пожалуйста мне ответь на украинском языке!!!!!!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Найелементарніше- заварювання чаю в твоїй чашці і після додавання цукру. Якщо ж додати лимон в чай, то він посвітлішає. Згоряння сірники.Припустимо, що у тебе є срібний перстень. Згодом він потемніє через взаємодію з тілом. Або коли іржавіє залізо або на ньому з'являється наліт, власне на багатьох предметах в будинку.Утворення накипу в чайнику
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