Прочитай отрывок из стихотворения.подбери рифму черёмуха душистая развесившись ??тоит азелень золотистая на солнышке
Литература
Прочитай отрывок из стихотворения.подбери рифму черёмуха душистая развесившись ??тоит азелень золотистая на солнышке
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
"А зелень золотистая на солнышке горит"
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
Вычислите сколько оксида магния образуется если в реакцию выступает металлическ??й магний массой 6 г
Русский язык
Окружающий мир
Узнай полезное ископаемое: добывается в шахтах, тяжёлая, прочная, ковкая, состоит ??з мелких, плотно соединенных зерен
Биология