Прочитай отрывок из стихотворения.подбери рифму черёмуха душистая развесившись ??тоит азелень золотистая на солнышке

Литература
Прочитай отрывок из стихотворения.подбери рифму черёмуха душистая развесившись ??тоит азелень золотистая на солнышке
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
"А зелень золотистая на солнышке горит"
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