Помогите #241 строго по картинкам.

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Помогите #241 строго по картинкам.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Жили-были две свинки,которые очень любили купаться в лужах.Однажды они пришли на свое любимое место,и начали барахтаться в грязи.Но тут чистое голубое небо затянули тучи.Пошел дождь.Один поросенок достал зонтик,а второму не досталось,поэтому он очень расстроился.Вот дождик кончился,вновь выглянуло солнышко.И тут поросенок убрал зонтик,и с удивлением заметил,что он весь в грязи,в то время как второй ликовал.Он чистый!Дожик смыл грязь. Больше поросенок зонтик с собой не брал,когда они шли купаться.
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