Вычислите сколько оксида магния образуется если в реакцию выступает металлическ??й магний массой 6 г
Химия
Вычислите сколько оксида магния образуется если в реакцию выступает металлическ??й магний массой 6 г
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2Mg+O2=2MgO n(Mg)=m:M=6:24=0,25 г/моль m(MgO)=M*n=0,25*40=10 г
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