Вычислите сколько оксида магния образуется если в реакцию выступает металлическ??й магний массой 6 г

Химия
Вычислите сколько оксида магния образуется если в реакцию выступает металлическ??й магний массой 6 г
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2Mg+O2=2MgO n(Mg)=m:M=6:24=0,25 г/моль m(MgO)=M*n=0,25*40=10 г
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Помогите #241 строго по картинкам.
Ответить
Окружающий мир
Узнай полезное ископаемое: добывается в шахтах, тяжёлая, прочная, ковкая, состоит ??з мелких, плотно соединенных зерен
Ответить
Биология
Плиз 4,6,7,8.Пожалуйста
Ответить
Математика
Найдите объём куба, если площадь его поверхности равна 24м2
Ответить
Русский язык
Образуй от слова соль имена прилагательные разного рода и числа.Обозначь окончан??е .Сделай вывод
Ответить