Перечислить и объяснить размещение природных зон вдоль 40 градусов сев. широты. ПО??ОГИТЕ!!
География
Перечислить и объяснить размещение природных зон вдоль 40 градусов сев. широты. ПО??ОГИТЕ!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В Евразии на широте 40 с. ш. нет природных зон смешанных и широколиственных лесов и зоны тайги. В Северной Америке нет природной зоны переменно – влажных муссонных лесов. Сравнив чередование природных зон вдоль 40 –ой параллели можем сказать, что на размещение природных зон в Евразии и Северной Америке наиболее влияет постоянный ветер - западный перенос, в Евразии дополнительно на востоке – муссон. В Евразии больше зона пустынь в центре материка из – за большой протяжённости с запада на восток, с уменьшением влияния Атлантического океана; на востоке материка под влиянием Муссонного типа климата формируется переменно – влажные леса.
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