Докажите, что верно равенство: (а+с)(а-с)-в(2а-в)-(а-в+с)(а-в-с)=0
Алгебра
Докажите, что верно равенство: (а+с)(а-с)-в(2а-в)-(а-в+с)(а-в-с)=0
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(а+с)(а-с)-в(2а-в)-(а-в+с)(а-в-с)=a^2-c^2-2ab+b^2-a^2+ba+ca+ba-b^2-bc-ca+bc+c^2=0
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