Есть два прямоугольных параллелепипеда - один с высотой 8 см, другой с высотой 9 см. Площадь основания второго параллелепипеда больше на 70см/квадратных, а его объём больше в три раза. Найдите: а) измерения оснований параллелеп...

Математика

Есть два прямоугольных параллелепипеда - один с высотой 8 см, другой с высотой 9 см. Площадь основания второго параллелепипеда больше на 70см/квадратных, а его объём больше в три раза. Найдите: а) измерения оснований параллелепипедов, учитывая, что у первого параллелепипеда они отличаются на 1 см, у второго - на 9 б) объёмы параллелепипедов. Знаю ответы которые должны получиться, но как рассчитать задание А) .........? Ответы: А) 6см и 7см - длинны сторон основания первого; 7см и 16см - длинны второго. В) 336см/куб - объём первого; 1008см/куб - второго

Автор: Гость