Есть два прямоугольных параллелепипеда - один с высотой 8 см, другой с высотой 9 см. Площадь основания второго параллелепипеда больше на 70см/квадратных, а его объём больше в три раза. Найдите: а) измерения оснований параллелеп...
Математика
Есть два прямоугольных параллелепипеда - один с высотой 8 см, другой с высотой 9 см. Площадь основания второго параллелепипеда больше на 70см/квадратных, а его объём больше в три раза. Найдите: а) измерения оснований параллелепипедов, учитывая, что у первого параллелепипеда они отличаются на 1 см, у второго - на 9 б) объёмы параллелепипедов. Знаю ответы которые должны получиться, но как рассчитать задание А) .........? Ответы: А) 6см и 7см - длинны сторон основания первого; 7см и 16см - длинны второго. В) 336см/куб - объём первого; 1008см/куб - второго
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Находим площадь первого параллелепипеда (дробь) (70 + х) * 9 / 8х = 3 70*9 + х*9 / 8х = 3 630 + 9х / 8х = 3 (630 + 9х) : 8х = 3 8х = 630 + 9х / 3 8х = 210 + 3х 8х - 3х = 210 5х = 210 х = 210 : 5 х = 42 (см/квадратных) - площадь 1 параллепипеда 42 = 6 * 7 (см) - ширина и длинна 1го с учётом условия 42 + 70 = 112 (см/квадратных) 112 = 16 * 7 (см) - ширина и длинна 2го с учётом условий 42 * 8 = 336 (см/куб) - объём 1го 112 * 9 = 336*3 = 1008 (см/куб) - объём 2го
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Алгебра
18 лесорубов могут вырубить участок за 52 дня.За сколько дней могут вырубить этот участок 26 лесорубов?