18 лесорубов могут вырубить участок за 52 дня.За сколько дней могут вырубить этот участок 26 лесорубов?

Алгебра

18 лесорубов могут вырубить участок за 52 дня.За сколько дней могут вырубить этот участок 26 лесорубов?

Автор: Гость