18 лесорубов могут вырубить участок за 52 дня.За сколько дней могут вырубить этот участок 26 лесорубов?

Алгебра
18 лесорубов могут вырубить участок за 52 дня.За сколько дней могут вырубить этот участок 26 лесорубов?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
18*52=936 один лесоруб 936/26=36 ответ за 36 дней
Гость:
1) 18*52=936(д)- один лесоруб 2) 963:26=36(дней) Ответ: за 36 дней
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