18 лесорубов могут вырубить участок за 52 дня.За сколько дней могут вырубить этот участок 26 лесорубов?
Алгебра
18 лесорубов могут вырубить участок за 52 дня.За сколько дней могут вырубить этот участок 26 лесорубов?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
18*52=936 один лесоруб 936/26=36 ответ за 36 дней
Гость:
1) 18*52=936(д)- один лесоруб 2) 963:26=36(дней) Ответ: за 36 дней
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Объясните, как вы понимаете смысл предложений "Оба молчали. Вот уж когда не надо никаких слов - ни человеку, ни собаке! " (1)На третьем году от рож...
Математика
мальчик уронил в реку мяч и обнаружив его 20мин отправился его догонять кокое расстаяния малчик пока не догонит мяч если скорость течения реки 3км/...
Українська література