мальчик уронил в реку мяч и обнаружив его 20мин отправился его догонять кокое расстаяния малчик пока не догонит мяч если скорость течения реки 3км/ч а собственная скорость мальчика 5км/ч
Математика
мальчик уронил в реку мяч и обнаружив его 20мин отправился его догонять кокое расстаяния малчик пока не догонит мяч если скорость течения реки 3км/ч а собственная скорость мальчика 5км/ч
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3 км в час- 3000 м в час- 50 м в мин 5 км в час- 5000м в час- 83 м в мин 50 плюс 83 равно 133 м в мин- общая скорость 133 умножаем на 20 равно 2660 м
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