мальчик уронил в реку мяч и обнаружив его 20мин отправился его догонять кокое расстаяния малчик пока не догонит мяч если скорость течения реки 3км/ч а собственная скорость мальчика 5км/ч

Математика
мальчик уронил в реку мяч и обнаружив его 20мин отправился его догонять кокое расстаяния малчик пока не догонит мяч если скорость течения реки 3км/ч а собственная скорость мальчика 5км/ч
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3 км в час- 3000 м в час- 50 м в мин   5 км в час- 5000м в час- 83 м в мин   50 плюс 83 равно 133 м в мин- общая скорость   133 умножаем на 20 равно 2660 м  
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