Из формулы площади треугольника S=abc/4R выразите длину стороны b
Геометрия
Из формулы площади треугольника S=abc/4R выразите длину стороны b
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
домнажаем всё выражение на 4R получает S4R=abc | делим всё на ac >>> S4R/ac=b
Гость:
Длина стороны b=(S*4R)/(а*с)
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