№1. Найдите значение выражения:а) 32 : (–8 + 4);б) 17,6 ⋅ 1,8 – 17,6 ⋅4/5;в) 29 : 2 3 / 13– 13,6 + 1.№2. Найдите:а)7/9 от 81; б) 45% от 70;в) число , 5/9 которого равны 45 ;№3. Решите уравнение5(x – 2) – (x – 1) = 9.
Математика
№1. Найдите значение выражения:а) 32 : (–8 + 4);б) 17,6 ⋅ 1,8 – 17,6 ⋅4/5;в) 29 : 2 3 / 13– 13,6 + 1.№2. Найдите:а)7/9 от 81; б) 45% от 70;в) число , 5/9 которого равны 45 ;№3. Решите уравнение5(x – 2) – (x – 1) = 9.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
а) 32 : (–8 + 4)=32 : (-4)= -8 б) 17,6 ⋅ 1,8 – 17,6 ⋅ 4/5=31,68 - 17,6 ⋅ 0,8=17,6 в) 29 : 2 3 / 13– 13,6 + 1 = ????????????????????? 1) 81/9=9 - 1 часть 9*7=63 2)70/100*45=31.5 3)45/5=9 9*9=81 5(x – 2) – (x – 1) = 9. 5x-10-x+1=9 4x=18 x= 4,5
Гость:
1) 32/-4=-8 2) 17,6*1,8=31,68 4/5=0,8 значит 17,6*0,8=14,08 31,68+14,08=45,76 3) ??? номер 2 1)81/9=9 - одна часть 9*7=63 ответ 63 2)70/100*45=31.5 ответ 31.5 3)45/5=9 9*9=81 ответ 81 номер три 5(x – 2) – (x – 1) = 9 5x-10-x+1=9 4x=18 x=4,5
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