№1. Найдите значение выражения:а) 32 : (–8 + 4);б) 17,6 ⋅ 1,8 – 17,6 ⋅4/5;в) 29 : 2 3 / 13– 13,6 + 1.№2. Найдите:а)7/9 от 81; б) 45% от 70;в) число , 5/9 которого равны 45 ;№3. Решите уравнение5(x – 2) – (x – 1) = 9.

Математика

№1. Найдите значение выражения:а) 32 : (–8 + 4);б) 17,6 ⋅ 1,8 – 17,6 ⋅4/5;в) 29 : 2 3 / 13– 13,6 + 1.№2. Найдите:а)7/9 от 81; б) 45% от 70;в) число , 5/9 которого равны 45 ;№3. Решите уравнение5(x – 2) – (x – 1) = 9.

Автор: Гость